Белый дом подтвердил намерение Байдена участвовать в президентских выборах

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Белый дом подтвердил намерение нынешнего президента Джо Байдена участвовать в выборах в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер на брифинге.

Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться, — заявила официальный представитель Белого дома.

Сам Байден уже говорил, что у него есть намерение участвовать в президентских выборах, однако, он утверждал, что еще не принял окончательное решение и собирается это сделать в будущем году.

Накануне телеканал АВС опубликовал информацию о том, что Байден действительно будет участвовать в предстоящих президентских выборах. Об этом он, по сведениям издания, еще в сентябре сказал проповеднику Элому Шарптону в ходе встречи. Между тем американский лидер до последнего времени избегал каких-либо публичных заявлений по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Джо Байден, оппоненты которого все чаще находят у него признаки старческой деменции, заявил о своей готовности идти в 2024 году на второй президентский срок. И значит, он готов провести полноценную предвыборную кампанию, которая уже не за горами.