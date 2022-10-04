Белый дом подтвердил намерение нынешнего президента Джо Байдена участвовать в выборах в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента Карин Жан-Пьер на брифинге.
Я просто повторю, что много раз говорил президент, что я много раз говорила: президент намерен баллотироваться, — заявила официальный представитель Белого дома.
Сам Байден уже говорил, что у него есть намерение участвовать в президентских выборах, однако, он утверждал, что еще не принял окончательное решение и собирается это сделать в будущем году.
Накануне телеканал АВС опубликовал информацию о том, что Байден действительно будет участвовать в предстоящих президентских выборах. Об этом он, по сведениям издания, еще в сентябре сказал проповеднику Элому Шарптону в ходе встречи. Между тем американский лидер до последнего времени избегал каких-либо публичных заявлений по этому поводу.
Ранее сообщалось, что Джо Байден, оппоненты которого все чаще находят у него признаки старческой деменции, заявил о своей готовности идти в 2024 году на второй президентский срок. И значит, он готов провести полноценную предвыборную кампанию, которая уже не за горами.