Джо Байден не хочет быть «хромой уткой» Естественно, речь идет о его политическом выживании

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Джо Байден, оппоненты которого все чаще находят у него признаки старческой деменции, заявил о своей готовности идти в 2024 году на второй президентский срок. И значит, он готов провести полноценную предвыборную кампанию, которая уже не за горами. Иными словами, если все так и случится, то ему предстояло бы управлять Соединенными Штатами до 86 лет. Для кого-то тема укрепляющейся на глазах заокеанской геронтократии просто повод для очередных шуток и карикатур о все более рассеянном дедушке американской политики. О Байдене, который упорно призывает призраков, здоровается с пустотой и даже признается между делом в педофилии, говоря о романе с 12-летней будущей женой.

И вдруг такое уверенное заявление о втором президентском мандате. И удивительная демонстрация политического долголетия и оптимизма на фоне уверенных предсказаний о том, что и этот-то срок старина Джо может просто физически не досидеть. И Америка будет осчастливлена Камаллой Харрис, успевшей также несколько раз продемонстрировать признаки спутанного сознания.

Так или иначе, но спящий Джо, который, в отличие от своего принципиального оппонента Дональда Трампа, не ловит ручки налету, прекрасно понимает меру своей ответственности перед родной демократической партией, имидж которой он все-таки в немалой степени подпортил, добавив проблем к грядущим ноябрьским выборам, когда придет время переизбрать палату представителей и треть американского сената.

На таких выборах внутриполитическая повестка явно преобладает над внешней, на которую демократы традиционно делают упор в отличие от изоляционистов — республиканцев. А тут скопилось немало экономических проблем, начиная с инфляции, подпитываемой скачком цен на энергоносители. В результате в течение нескольких месяцев политические аналитики прогнозировали успех республиканцев, которые имеют-де шансы взять под свой контроль нижнюю палату американского конгресса, а может быть, и сенат.

Фото: Shutterstock Конгресс США

На волне прогнозируемого успеха Партия слона даже заранее пообещала поставить вопрос об импичменте Джо Байдену по чисто медицинским показателям. Тем более что действующего президента по-прежнему заботливая супруга буквально водит за руку, пишет ему поведенческие шпаргалки и предупреждает падение с самолетного трапа.

Вот только Байден немного переламывает ситуацию, расконсервировав стратегические запасы углеводородов и стабилизировав цены на горючее. А теперь, после «таинственных» взрывов на газопроводах в Балтийском море, еще и заявив о скорых американских монопольных успехах по поставкам в Старый Свет «газовых молекул свободы». Притом что никто не обвиняет США по примеру наших либералов в том, что Америка стремится стать сырьевым придатком Европы.

В этот контекст контрнаступления демократов вписывается и в чем-то сенсационное заявление Байдена, который в лучших американских традициях не желает превращаться в «хромую утку». То есть в уходящую политическую фигуру, с которой все меньше считаются и за спиной которой складываются новые политические альянсы.

Это не значит, что Байден действительно через полтора года ринется в сложную и изматывающую предвыборную президентскую кампанию. Но сейчас ему важно сохранить согласие в партийных рядах и не дать окончательно превратить себя в боксерскую грушу.