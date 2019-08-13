https://static.news.ru/photo/ce36f622-bdc5-11e9-b841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Администрация президента Соединённых Штатов опубликовала подробное описание ужесточённых правил получения вида на жительство в стране.

Согласно информации, размещённой на сайте Белого дома, меры направлены на снижение нагрузки на госорганы со стороны неграждан.

Чтобы защитить льготы для американских граждан, иммигранты должны быть финансово независимыми, — считает глава государства.

Временное и постоянное разрешение на пребывание в стране не будет выдаваться заявителям, принимающим помощь от властей США, отмечает «Комсомольская правда». Таким образом, из программы исключаются все люди, получающие социальное обеспечение, талоны на питание или медстраховку Medicaid.

Ранее News.ru писал, что на подобные шаги власти Соединённых Штатов идут, чтобы доказать налогоплательщикам, что их деньги не уходят на содержание иммигрантов.