Администрация американского президента Дональда Трампа проигнорирует требования по импичменту, если за него не проголосует весь Конгресс.
Белый дом планирует отправить спикеру Нэнси Пелоси соответствующее письмо, сообщили источники
Трамп и его команда могут игнорировать требования законодателей до тех пор, пока она не проведёт голосование полного состава палаты представителей, официально одобряющее расследование импичмента, — приводит издание слова источников.
Документ для Пелоси уже подготовлен, но ещё не подписан, утверждают собеседники издания.
Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома стала стенограмма телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ней указано, что во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.
После этого Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследование деятельности Байдена и связанных с ним компаний. При этом американский президент назвал свои правом просить другие страны расследовать коррупцию.
Процедура импичмента применялась в стране три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.
Ранее генпрокурор Украины заявил о возможной причастности сына Байдена к 15 делам, писал News.ru.
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