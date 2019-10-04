https://static.news.ru/photo/cd9ac716-e6a1-11e9-a813-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/Global Look Press

Администрация американского президента Дональда Трампа проигнорирует требования по импичменту, если за него не проголосует весь Конгресс.

Белый дом планирует отправить спикеру Нэнси Пелоси соответствующее письмо, сообщили источники Axios .

Трамп и его команда могут игнорировать требования законодателей до тех пор, пока она не проведёт голосование полного состава палаты представителей, официально одобряющее расследование импичмента, — приводит издание слова источников.

Документ для Пелоси уже подготовлен, но ещё не подписан, утверждают собеседники издания.

Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома стала стенограмма телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ней указано, что во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

После этого Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследование деятельности Байдена и связанных с ним компаний. При этом американский президент назвал свои правом просить другие страны расследовать коррупцию.

Процедура импичмента применялась в стране три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.

Ранее генпрокурор Украины заявил о возможной причастности сына Байдена к 15 делам, писал News.ru.