BBC извинилась перед Трампом за его поддельную речь в фильме о Капитолии

BBC извинилась перед Трампом за его поддельную речь в фильме о Капитолии CNN: телекомпания BBC извинилась перед Трампом за искажение его речи

Британская телерадиокомпания BBC принесла извинения президенту США Дональду Трампу за искажение его речи о штурме Капитолия в документальном фильме, сообщает телеканал CNN. По данным журналистов, американскому лидеру было отправлено личное письмо.

Председатель BBC Самир Шах отдельно направил личное письмо в Белый дом, в котором дал ясно понять президенту Трампу, что он и корпорация приносят извинения за редактирование речи от 6 января 2021 года, которая была показана в программе, — указано в сообщении.

Компания подчеркнула, что не планирует показывать фильм на своих платформах. При этом там уверены, что у Трампа нет поводов подавать иск за клевету в размере одного миллиарда долларов.

Генеральный директор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили 9 ноября о своей отставке на фоне критики, последовавшей за искажением речи Трампа в программе Panorama в 2024 году. Монтаж создал ложное впечатление, будто политик поддерживал беспорядки в Капитолии во время своего выступления в январе 2021 года.

После этого появилась информация, что BBC опасалась исключения из пресс-пула Белого дома из-за искажения речи Дональда Трампа в документальной программе Panorama. Один из источников охарактеризовал скандал как не случайную ошибку, а как намеренное действие, вызванное предвзятым отношением и устоявшимися стереотипами мышления.