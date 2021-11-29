Байдену сообщили о защите от штамма «омикрон» при ревакцинации

Главный инфекционист США, руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в беседе с американским президентом Джо Байденом сообщил о том, что ревакцинация создаёт самую надёжную защиту от нового штамма коронавируса «омикрон». Информация об этом появилась в письменном заявлении Белого дома по итогам брифинга, проведённого для главы государства Фаучи вместе с членами правительственной группы по борьбе с COVID-19.

Фаучи сообщил президенту, что хотя потребуется ещё около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести [вызываемого им заболевания] и других особенностях этого штамма, он продолжает считать, что существующие вакцины, по всей видимости, обеспечат определённую степень защиты от тяжёлых случаев [«омикрон»-штамма] COVID. Фаучи также подтвердил, что ревакцинация полностью привитых людей обеспечивает самую надёжную защиту от COVID, — говорится в сообщении.

В заявлении также подчёркивается, что правительственная группа рекомендовала «всем вакцинированным совершеннолетним как можно скорее сделать ещё одну прививку».

В документе сказано, что жители США имеют право на ревакцинацию в том случае, если они привились шесть или более месяцев назад второй дозой вакцин американских компаний Pfizer и Moderna. К этой же категории относятся лица, два или более месяца назад привитые вакциной компании Johnson & Johnson.

Важно, что тем совершеннолетним и детям, которые ещё не полностью привиты, следует немедленно вакцинироваться, — сообщили в Белом доме в связи с распространением нового штамма.

Кроме того, президент Байден в понедельник, 29 ноября, должен выступить с заявлением о ситуации с «омикрон»-штаммом коронавируса и мерах его администрации в связи с недопущением распространения инфекции.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что по предварительным данным, люди, ранее перенёсшие коронавирусную инфекцию, могут иметь повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».