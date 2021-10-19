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Байдену посоветовали задумываться о санкциях до их ввода

09:26, 19 октября 2021
Байдену посоветовали задумываться о санкциях до их ввода Джо Байден Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Global Look Press
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Министерство финансов США опубликовало отчёт о применении Вашингтоном санкций за последние 20 лет. Ведомство посоветовало администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена действовать более избирательно при введении экономических ограничительных мер из-за широкого распространения криптовалют. Об этом говорится на сайте американского Минфина.

Специалисты ведомства пришли к выводу, что рост популярности цифровых валют может нанести серьёзный удар по эффективности американских санкций. Они считают, что Байдену нужно тщательно взвешивать решение перед вводом подобных мер, а также понимать, соответствует ли это достижению политических целей в рамках американской стратегии. Кроме того, главе Белого дома посоветовали просчитывать последствия ввода санкций.

Заместитель министра финансов США Джо Адейемо подчеркнул, что ограничительные меры помогают Штатам защитить свои национальные интересы, однако в настоящее время этот механизм столкнулся с невиданным доселе вызовом.

Мы стремимся работать с партнёрами и союзниками над модернизацией и усилением этого важного инструмента, — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что некоторые союзники США настороженно относятся к внешнеполитическому курсу администрации президента Байдена, а также к его результатам. Такое отношение возникло после выхода США из Афганистана и возникновения трений с Францией.

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