Байдену не позволили ознакомиться с посланиями иностранных лидеров

https://static.news.ru/photo/a9d709ee-24bb-11eb-8930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Presidential Transition Vi/Keystone Press Agency/Global Look press

Администрация действующего президента США Дональда Трампа отказывается предоставлять демократу Джо Байдену, победившему, по оценкам СМИ, на президентских выборах, доступ к посланиям иностранных лидеров, которые адресованы ему.

Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на информированные источники. По её данным, Госдепартамент США должен обеспечить коммуникацию победителя выборов с иностранными лидерами, так как многие главы других государств направляли Байдену послания с поздравлениями.

Из-за того что Трамп своё поражение на выборах так и не признал и пресёк контакты своей администрации со штабом демократа, письма, которых в дипломатическом ведомстве скопилось уже несколько десятков, Байден так и не получил.

Всеобщие выбора в США проходили 3 ноября. По оценкам ведущих американских СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в президентской гонке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп, не без оснований оспаривающий итоги президентских выборов, не признает себя проигравшим даже после пересчёта голосов, сообщили неназванные помощники в штабе действующего президента.