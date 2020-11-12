Байдену не позволили ознакомиться с посланиями иностранных лидеров

Администрация действующего президента США Дональда Трампа отказывается предоставлять демократу Джо Байдену, победившему, по оценкам СМИ, на президентских выборах, доступ к посланиям иностранных лидеров, которые адресованы ему.
Об этом
Из-за того что Трамп своё поражение на выборах так и не признал и пресёк контакты своей администрации со штабом демократа, письма, которых в дипломатическом ведомстве скопилось уже несколько десятков, Байден так и не получил.
Всеобщие выбора в США проходили 3 ноября. По оценкам ведущих американских СМИ, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в президентской гонке.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп, не без оснований оспаривающий итоги президентских выборов, не признает себя проигравшим даже после пересчёта голосов, сообщили неназванные помощники в штабе действующего президента.