Байдена призвали обнародовать список санкций против РФ

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Госдепартамент США планирует выделить $150 тысяч на поддержку трансгендеров Пакистана. Финансовую помощь направят специалистам, которые помогут трансгендерам в возрасте от 18 до 40 лет приобрести профессиональные навыки и знания, которые необходимы «для развития их экономических возможностей». Соответствующий открытый конкурс заявок на гранты объявил Отдел по связям с общественностью миссии США в Пакистане, пишет RT.

Получить грант может имеющая законный статус некоммерческая и негосударственная организация, которая отвечает техническим и юридическим требованиям США и Пакистана для выработки и реализации программ общественной дипломатии, — говорится в тендерной...