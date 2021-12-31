Байдена призвали обнародовать список санкций против РФ
Бывшие послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена огласить санкции против РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:23, 01 января 2022
Джо БайденФото: Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press
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Президент США Джо Байден должен рассказать о санкциях, которые приготовлены для России на случай её нападения на Украину. Об этом заявила группа бывших американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности. Подписи под соответствующим заявлением поставили более 20 человек, в том числе бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, сообщает РИА Новости.
Мы полагаем, что США должны... повлиять на расчёты Кремля относительно потерь и выгод, прежде чем российское руководство остановится на варианте военной эскалации. Этот ответ должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину, — отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что Кремль и Белый дом, комментируя телефонные переговоры президентов, сошлись в том, что ими были затронуты основные темы двусторонних отношений. Но в позиции сторон по-прежнему и множество разногласий. О том, что известно о диалоге лидеров России и США, рассказывается в материале NEWS.ru.