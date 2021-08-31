Пользователи Сети осудили поведение Байдена при прощании с военными

Во время траурной церемонии встречи тел американских военных, погибших в Афганистане, президент США Джо Байден посмотрел на часы, чем вызвал массу негодования и осуждение общественности. Об этом пишут «Новые Известия».

Когда мимо следует павший солдат, Байден показывает свою истинную, невероятно непочтительную душу: он смотрит на часы, как будто ему есть куда пойти, — отмечает один из пользователей Сети.

Некоторые восприняли этот поступок Байдена как пощёчину ветеранам войны, другие назвали его отвратительным, третьи гадают, какое важное дело вынудило президента отвлечься от траурной церемонии.

Ранее мать морского пехотинца, погибшего в Кабуле в результате теракта 26 августа, не постеснялась в выражениях в адрес Байдена.