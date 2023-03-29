Байден заявил о взятии властями под контроль банковского кризиса в США Байден заявил, что власти США смогли взять ситуацию с банковским кризисом под контроль

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что банковский кризис в стране еще не завершился, однако подчеркнул, что власти сумели взять ситуацию под контроль, передает агентство Reuters. Глава государства указал на продолжающиеся трудности в банковской сфере и отметил, что Белый дом тщательно следит за развитием обстановки.

По словам Байдена, которого цитирует агентство Bloomberg, его администрация сделала все возможное, чтобы помочь стране справиться с банковским кризисом.

Я уверен, что все налаживается. Рынки, кажется, реагируют, — заявил президент.

Ранее американский аналитик Фарид Закария предсказал серьезный кризис и крах экономики США из-за ослабления доллара на мировом рынке. Он отметил, что на фоне финансового кризиса американская валюта не укрепляется, как раньше, а, напротив, ослабевает.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что страна не сможет восстановиться после потенциального падения доллара. По ее мнению, если доллар рухнет, американцы почувствуют на себе невиданные прежде экономические трудности. Она отметила, что сейчас доллар вытесняется юанем.