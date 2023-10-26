Байден заявил о недоверии к Палестине в одном вопросе Байден: Палестине нельзя доверять в вопросе числа погибших палестинцев

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Данным палестинцев о количестве жертв с их стороны нельзя доверять, заявил президента США Джо Байдена, передает Newsweek. По его мнению, среди погибших были невинные люди, однако цифры могут оказаться недостоверными, и к информации такого рода со стороны Палестины нужно относиться с большой осторожностью.

У меня нет доверия к цифрам, которыми оперируют палестинцы, — отметил американский лидер.

Недавно Байден заявил журналистам, что общается с властями Израиля по поводу даты начала наземной операции в секторе Газа. Таким образом он объяснил позицию Вашингтона по вопросу начала боевых действий на земле анклава. При этом президент США положительно ответил на вопрос журналиста о том, следует ли Израилю отложить наземную операцию в анклаве до тех пор, пока не будет освобождено большинство мирных граждан, захваченных в плен представителями движения ХАМАС. Однако потом в Белом доме уточнили, что президент ослышался и ответил только на вторую часть вопроса, выразив желание освободить как можно больше заложников.

После этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что решения Байдена могут довести ситуацию на Ближнем Востоке до Армагеддона. Таким образом он прокомментировал обещание американского лидера премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху вмешаться в конфликт, если на страну нападет «Хезболла».