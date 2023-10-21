Байден считает необходимым отложить наземную операцию Израиля в Газе Reuters: Байден заявил, что Израилю нужно отложить наземную операцию в Газе

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден полагает, что Израилю следует отложить проведение наземной операции в секторе Газа, сообщило агентство Reuters. Глава государства предлагает повременить с наступлением до тех пор, пока не будет освобождено большее число заложников.

По данным агентства, коснувшись соответствующего вопроса журналистов, Байден сказал: «Да». На вечер 20 октября у него было запланировано несколько закрытых предвыборных мероприятий.

Ранее министр экономики Израиля Нир Баракат заявил, что правительство страны одобрило проведение наземной операции в секторе Газа. По его словам, страна готова к тому, что операция может занять год. Баракат добавил, что более приоритетной задачей для ЦАХАЛ будет ликвидация палестинского движения ХАМАС, чем решение ситуации с заложниками и избежание потерь среди местного населения.

Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Израиль под влиянием США вносит коррективы в планы по проведению наземной операции в секторе Газа. По данным СМИ, Вашингтон настаивал на этом «глубже и сильнее», чем прежде. Агентство отмечает, что теперь наземная операция в секторе Газа может начаться позже и длиться дольше. Также вносятся корректировки с целью ограничить число потенциальных жертв, поскольку в Газе два миллиона мирного населения. Меняется и план действий Израиля после окончания операции.