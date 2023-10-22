В США предрекли Армагеддон из-за решений Байдена по Израилю Экс-советник Пентагона Макгрегор: решения Байдена могут привести к Армагеддону

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Джо Байден

Решения американского президента Джо Байдена рискуют довести ситуацию на Ближнем Востоке до Армагеддона, написал в своем аккаунте Twitter (X) бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он напомнил, что глава государства пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху вмешаться в конфликт, если на страну нападет «Хезболла». Именно этот шаг обернется катастрофой, считает эксперт.

На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона. Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что если «Хезболла» нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля, — написал Макгрегор.

Ранее Байден заявил, что палестинское движение ХАМАС приняло решение об атаке, что сорвать наметившуюся нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии. По его словам, Эр-Рияд уже был готов признать независимость еврейского государства, и это бы объединило Ближний Восток.

Конгрессвумен Ильхан Омар ранее резко раскритиковала действия Израиля в секторе Газа, отметив, что Иерусалим проявляет бесчеловечность и не заботится о людях. По ее словам, за последние 10 дней страна выпустила больше бомб, чем США за целый год в Афганистане. Обращаясь к народу, она спросила, сколько еще мертвых палестинцев сделают их счастливее.