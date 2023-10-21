Байден нашел причину, по которой ХАМАС атаковало Израиль Байден: атака ХАМАС сорвала налаживание связей Израиля и Саудовской Аравии

Фото: Flickr/Gage Skidmore

Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии заявил, что одной из причин нападения палестинского движения ХАМАС стало стремление сорвать наметившуюся нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии. По словам политика, которые опубликовали на сайте Белого дома, Эр-Рияд был готов признать независимость еврейского государства.

Знаете что? Саудиты хотели признать Израиль... и они вот-вот бы признали Израиль. И это бы объединило Ближний Восток, — уточнил Байден.

Также американский лидер заявил, что в рядах ХАМАС знали, что президент США намеревался сесть за стол переговоров с властями Саудовской Аравии. При этом Байден добавил, что был готов пойти на это вопреки своему мнению, что Эр-Рияд не является «величайшей демократией в мире».

Накануне Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Общая сумма составляет около $106 млрд, из которых Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд.

Вместе с тем американский президент выразил мнение, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией», которая будет приносить прибыль будущим поколениям граждан США. По его словам, выделяемые на помощь этим странам деньги позволяют не подвергать опасности американские войска и дают возможность построить «безопасный и процветающий мир» для детей и внуков.