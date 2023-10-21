Бесчеловечную бомбардировку Газы сравнили с действиями США в Афганистане Конгрессвумен Омар: Израиль сбросил на Газу больше бомб, чем США на Афганистан

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

За прошедшие 10 дней Израиль сбросил на сектор Газа больше бомб, чем США за год на Афганистан, заявила конгрессвумен Ильхан Омар на пресс-конференции в Вашингтоне. По ее словам, Иерусалим проявляет бесчеловечность, он не заботится о людях, и единственный вопрос, который стоит задать — будет ли страна гордиться своими действиями после конфликта. Трансляцию выступления конгрессвумен вел телеканал C-SPAN.

Израиль сбросил больше бомб за последние десять дней, чем мы за весь год в Афганистане. Где ваша человечность? Где ваша поддержка? Где ваша забота о людях? Сколько еще убийств вам нужно? Еще тысяча? Две тысячи или три? Сколько еще палестинцев сделают вас счастливыми, если умрут? Вам нормально будет, если все люди в Газе умрут? Это сделает вас счастливыми? Вы будете гордиться этим? Вот этот вопрос нужно задавать, — возмутилась Омар.

Ранее нидерландский военный советник и бывший следователь ООН по военным преступлениям в Ливии Марк Геральско также заявил, что Израиль менее чем за неделю выпустил по сектору Газа столько ракет и бомб, сколько США использовали для атак на Афганистан за год. По его словам, Военно-воздушные силы Израиля обстреливают территорию Газы, которая отличается высокой плотностью населения. Из-за этого существенно возрастает «вероятность ошибки», добавил он.