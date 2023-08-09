Байден запросит у конгресса новые средства для ВСУ Politico: Байден запросит у конгресса новые средства на военную помощь ВСУ

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден 10 августа, как ожидается, представит запрос к конгрессу на новое финансирование военной помощи Украине на миллиарды долларов, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. По их данным, деньги будут запрошены не только на вооружения.

Президент Джо Байден, как ожидается, обнародует свой запрос на дополнительную помощь Украине в четверг, — отмечается в сообщении издания.

Его собеседники указали на то, что Байден будет просить денег сразу и на помощь Тайваню. Издание отмечает, что поддержка очередного запроса со стороны конгрессменов может быть получена одновременно с принятием механизма, который направлен на новое сокращение расходов правительства США.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее говорила, что Белый дом располагает как минимум $6 млрд на помощь Украине.

Ранее американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что властям США нужно перестать направлять финансовую помощь Украине. По ее словам, Вашингтон еще не закончил финансирование собственной армии, а деньги следует тратить на помощь американцам для ликвидации последствий стихийных бедствий. Она посчитала, что власти неправильно распределили $6,2 млн после того, как была проведена переоценка военной помощи Украине из-за бухгалтерской ошибки.