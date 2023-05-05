Байден задумался об опасности искусственного интеллекта Байден обсудил с главами Microsoft и Google риски, связанные с искусственным интеллектом

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден обсудил с главой корпорации Microsoft Сатьей Наделлой и генеральным директором Google и Alphabet Сундаром Пичаи риски, связанные с искусственным интеллектом. Во встрече также приняла участие вице-президент Камала Харрис. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Также в Белый дом пригласили генерального директора компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэма Олтмена и генерального директора компании Anthropic Дарио Амодеи. По словам Байдена, эти компании «несут фундаментальную ответственность за обеспечение безопасности и надежности их продуктов до их внедрения и распространения». Отмечается, что участники встречи поделились своими опасениями по поводу рисков, связанных с ИИ.

Как полагают Байден и Харрис, чтобы реализовать преимущества от развития ИИ, следует смягчить как уже имеющиеся, так и возможные в будущем риски, которые ИИ представляет для каждого человека и общества в целом.

К ним относятся риски в сферах безопасности, прав и свобод человека, неприкосновенности частной жизни, рабочих мест и демократических ценностей, — сообщили в Белом доме.

Также во время встречи состоялось «откровенное и конструктивное» обсуждение трех ключевых вопросов: необходимости для компаний быть более прозрачными для общественности в отношении своих систем ИИ, важности возможности проведения оценки надежности систем ИИ и необходимости обеспечения защиты систем ИИ от злоумышленников.

Ранее ученый-лингвист Иван Бондаренко рассказал, как выявить авторство нейросети в школьном сочинении. По его словам, написанный искусственным интеллектом текст отличается особой бредовостью.