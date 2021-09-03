Байден забыл название песни, звучавшей на свадьбе его дочери
Сергей Попов
Сергей Попов
10:03, 05 сентября 2021
Джо БайденФото: Biden speaks on August jobs report Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Американский президент Джо Байден дал республиканцам очередной повод усомниться в его умственных способностях и соответствии должности главы государства. На этот раз, рассказывая о свадьбе своей дочери Эшли, Байден забыл название песни, звучавшей на церемонии. Об этом сообщает Daily Mail.
Зять Байдена Говард Крейн является евреем по национальности, поэтому церемонию проводили одновременно и католический священник, и еврейский раввин. Байден рассказал, что сначала по его просьбе прозвучал католический гимн, а затем песня, под которую новобрачных поднимали на стулья во время танца.
У меня в голове сейчас пусто. Что это за песня, которую играют там, где все сидят на стульях? Я не могу этого вспомнить, — цитирует издание американского лидера.
Предполагается, что речь шла о «Хава Нагиле» — традиционной еврейской праздничной песне, которая исполняется на свадьбах
Ранее с Байденом случился конфуз во время пресс-конференции с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. Американский лидер задремал, но заметивший это Беннет не подал вида и продолжил свою речь.