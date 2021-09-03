Байден забыл название песни, звучавшей на свадьбе его дочери

Американский президент Джо Байден дал республиканцам очередной повод усомниться в его умственных способностях и соответствии должности главы государства. На этот раз, рассказывая о свадьбе своей дочери Эшли, Байден забыл название песни, звучавшей на церемонии. Об этом сообщает Daily Mail.

Зять Байдена Говард Крейн является евреем по национальности, поэтому церемонию проводили одновременно и католический священник, и еврейский раввин. Байден рассказал, что сначала по его просьбе прозвучал католический гимн, а затем песня, под которую новобрачных поднимали на стулья во время танца.

У меня в голове сейчас пусто. Что это за песня, которую играют там, где все сидят на стульях? Я не могу этого вспомнить, — цитирует издание американского лидера.

Предполагается, что речь шла о «Хава Нагиле» — традиционной еврейской праздничной песне, которая исполняется на свадьбах

Ранее с Байденом случился конфуз во время пресс-конференции с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом. Американский лидер задремал, но заметивший это Беннет не подал вида и продолжил свою речь.