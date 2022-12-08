Байден рассказал о напряженных переговорах по обмену Грайнер на Бута

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Белого дома Джо Байден выступил с экстренным обращением к американцам после освобождения из российской тюрьмы баскетболистки Бриттни Грайнер. Он отметил, что США вели напряженные переговоры с Россией по обмену спортсменки на Виктора Бута. По словам Байдена, США продолжат переговоры в духе доброй воли, чтобы добиться освобождения Пола Уилана, осужденного в России в 2020 году по обвинению в шпионаже.

После месяцев несправедливого заключения в России в невыносимых условиях Бриттни едет домой. Она скоро вернется в объятия своих близких. Она должна была быть там все это время. Это день, к которому мы стремились в течение долгого времени. Мы никогда не прекращали настаивать на ее освобождении и вели кропотливые и напряженные переговоры, и я хочу поблагодарить всех людей в моей команде, которые неустанно работали, чтобы добиться ее освобождения, — заявил Байден.

Байден добавил, что Грайнер вернется в США в течение 24 часов.

Ранее МИД РФ сообщил, что обмен Грайнер на Бута произошел в аэропорту Абу-Даби. Переговоры между РФ и США по этому вопросу продолжались в течение длительного времени.

До этого Байден, американский госсекретарь Энтони Блинкен, вице-президент Америки Камала Харрис и жена Грайнер Шерель поговорили со спортсменкой по телефону.

Баскетболистку задержали в феврале 2022 году в аэропорту Шереметьево, когда она прилетела из Нью-Йорка. В ее багаже обнаружили гашишное масло.

Спортсменку арестовали, в августе Химкинский суд Москвы приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. В октябре Мособлсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты спортсменки на приговор. Позже ее этапировали из СИЗО в колонию.