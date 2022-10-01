Байден: власти Венесуэлы освободили из-под стражи семерых американцев

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Власти Венесуэлы освободили из-под стражи семерых американских граждан. Они вскоре вернутся на родину. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Он также поблагодарил правительство страны, которое помогло вернуть соотечественников.

Сегодня, после многих лет незаконного содержания под стражей в Венесуэле мы возвращаем домой Хорхе Толедо, Томеу Ваделла, Алирио Самбрано, Хосе Луиса Самбрано, Хосе Перейру, Мэтью Хита и Османа Хана. Эти люди вскоре воссоединятся со своими семьями и вернутся в объятия своих близких, — заявил глава американского государства.

Он также выразил благодарность правительственным органам Штатов за «тяжелую работу,» которая помогла вернуть на родину американских граждан. По словам Байдена, возвращение насильно удерживаемых за рубежом американцев является одним из главных приоритетов его администрации.

Ранее обозреватель Washington Post Меган МакАрдл заявила, что состояние президента США Джо Байдена заметно изменилось за последние десять лет, его поведение на публике ставит под вопрос возможность переизбрания. По ее мнению, из-за социальных ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, предвыборная кампания 2020 года оказалась сильно сокращена, иначе жители США раньше бы разглядели «склонность кандидата к старческому маразму».