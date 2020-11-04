Байден в течение дня выступит с обращением к американцам

Демократ Джо Байден намерен 4 ноября выступить с обращением к гражданам Соединённых Штатов. Об этом на брифинге сообщила менеджер предвыборной кампании кандидата в президенты Джен О'Мэлли Диллон.
Ожидаем, что спустя некоторое время в течение дня Байден выступит с обращением к американцам, — цитирует её ТАСС.
Ранее в штабе кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена выразили уверенность в его победе в ходе голосования. Об этом заявила менеджер предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон. По её словам, уже сейчас можно уверенно говорить о победе в колеблющемся штате Висконсин, который даёт 10 голосов выборщиков. Также в штабе уверены в победе в Мичигане, Неваде и Пенсильвании.
Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов, писал NEWS.ru.
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