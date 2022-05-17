Байден: США и Греция вместе противостоят России

Президент США Джо Байден / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и Греция вместе противостоят России в ситуации на Украине и вместе будут защищать демократию всюду, где она находится под угрозой, заявил президент США Джо Байден на приёме в Белом доме в честь премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Как пишет РИА Новости, американский президент поблагодарил Грецию за мужество и чёткую позицию по Украине.

Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжёлый экономический удар по России, — сказал Байден.

Президент США сказал, что ждёт новой встречи с Мицотакисом на саммите НАТО в Испании в ближайшее время и продолжения сотрудничества. Он также не исключил своего визита в Грецию. Сам Мицотакис также заявил, что надеется на такой визит.

Ранее сообщалось, что власти Греции готовили отправку вооружения на Украину ещё до того, как Россия начала проводить специальную военную операцию на территории Украины, говорится в расследовании газеты Dimokratia. По данным издания, официально решение об отправке оборонной техники было принято 27 февраля в ходе встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с главой Минобороны Никосом Панайотопулосом и начальником Генштаба Константиносом Флоросом.