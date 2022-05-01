Байден сравнил размеры рейтингов президента, журналистов и селебрити Байден нашёл рейтинги одобрения журналистов и знаменитостей ещё ниже, чем у него

Джо Байден / Фото CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Джо Байден в шутку сравнил свой рейтинг доверия с аналогичными показателями у журналистов и знаменитостей. Это произошло на традиционном ежегодном приёме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Слава политика приводит ТАСС.

На вечере в гостинице Washington Hilton собрался цвет столичной политической журналистики, представители американских властей и звёзды шоу-бизнеса.

Я очень рад быть сегодня с вами, единственной группой американцев, у которых рейтинг одобрения ещё ниже, чем у меня. <...> Отдельное спасибо 42% из вас, которые действительно аплодировали, — отметил Байден.

Его личный рейтинг одобрения в последнее время колебался в районе 42%. Не одобряют работу главы Белого дома 52% американцев. При этом в последние недели рейтинг Байдена падает.

Передавая слово комику Тревору Ноа, глава государства отметил, что следующие выступающие могут высмеивать президента США.

В отличие от Москвы, вас не посадят в тюрьму, — сказал Байден.

Ранее Байден припугнул российских бизнесменов тем, что он хочет «захватить» их «яхты и роскошные» усадьбы. Также президент назвал предпринимателей из России, которые связаны с президентом Владимиром Путиным, «плохими парнями» и «клептократами».