Байден сократил визит в Огайо из-за «происходящего в Европе» и погоды

Президент США Джо Байден раньше времени завершил визит в штат Огайо из-за «происходящего в Европе» и погоды. Байден должен был вылетать из Кливленда в 13:45, после изменения планов самолёт вылетел в 13:33. Причину скорого завершения визита президент объяснил во время выступления в городе. Видеозапись выступления опубликовала газета The New York Post.

Причина, по которой <…> мне нужно уходить (я не планировал уезжать немедленно), заключается в том, что погода возвращается в Вашингтон, а в Европе прямо сейчас кое-что происходит, — заявил президент США.

President Biden concludes remarks in Ohio: "The reason they tell me I've got to head out, I hadn't planned on going immediately, is because of weather going back to Washington and there's a little thing going on in Europe right now." pic.twitter.com/muJ4mUkpsg — CSPAN (@cspan) February 17, 2022

Ранее президент США заявил, что в ближайшие несколько дней есть все основания ожидать «нападения» российских войск на Украину, хотя возможности для дипломатического урегулирования кризиса всё еще есть. До этого он предположил, что Россия якобы нападёт на Украину 16 февраля. Его слова подтверждали изданиям Mirror и Sun неназванные источники американской разведки. Однако 16 февраля нападения не произошло.

Однако 17 февраля aмериканская газета Politico выпустила статью, в которой отмечает, что роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля. Опрошенные изданием аналитики выразили уверенность, что рaнее указанная дата 16 февраля использовалась для отвлечения внимания от реaльной даты «вторжения».