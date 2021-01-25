Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

https://static.news.ru/photo/a6e8472e-5f36-11eb-99ec-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Jonathan Ernst/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден подписал указ, которым отменил введённые предыдущей администрацией ограничения на службу в американских вооружённых силах трансгендеров.

Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для воинской службы. Сила Америки заключается в её разнообразии, — цитирует Reuters заявление Белого дома.

Ранее NEWS.ru писал, что новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на первом пресс-брифинге, что инициатива была в списке обещаний Байдена и является одной из первоочередных.

Между тем член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом будет распространять трансгендерную культуру по всему миру. Таким образом сенатор отреагировал на статью руководителя европейского бюро ВГТРК Анастасии Поповой, опубликованной на сайте RT. В своём материале журналистка анализирует «культурно-цивилизационный разлом», где на одной стороне выступают консерваторы и сторонники традиционных ценностей, а на другой — представители леволиберальных движений и меньшинств.

В 2016 году 44-й президент Соединённых Штатов Барак Обама разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в ВС и получать необходимую медпомощь. Его преемник Дональд Трамп принял решение заморозить набор в армию трансгендеров, однако разрешил продолжить службу тем, кто на неё уже поступил.