Байден рассмеялся на похоронах Елизаветы II

Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден рассмеялся во время похорон британской королевы Елизаветы II. Такие кадры из Вестминстерского аббатства опубликовал Telegram-канал Zvezdanews. Кроме того, глава Белого дома пренебрег просьбой властей Великобритании не использовать лимузин как средство передвижения, вследствие чего создал пробку на дороге. Американский президент также использовал одну из заготовленных карточек, когда оставлял запись в книге соболезнований.

На траурной церемонии присутствуют премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и бывший премьер Борис Джонсон, глава Франции Эммануэль Макрон, бразильский лидер Жаир Болсонару, глава канадского правительства Джастин Трюдо, президент Хорватии Зоран Миланович, зампредседателя КНР Ван Цишань и другие высокопоставленные официальные лица.

В Вестминстерском аббатстве состоится панихида по Елизавете II, после которой будет объявлена общенациональная минута молчания, которая продлится две минуты. Службу проведет декан Вестминстера Джон Холл. Британский монарх будет похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI.

Ранее сообщалось, что в Лондоне завершилась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Мероприятие длилось четыре дня, с 14 сентября (19:00 мск) до 19 сентября (08:30 мск) в Вестминстерском дворце. Он был круглосуточно открыт для всех желающих проститься с монархиней. Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни.