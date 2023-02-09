Байден рассказал об угрозах Китаю из-за России PBS: Байден грозил КНР потерей инвестиций в случае поддержки РФ на Украине

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки российской спецоперации на Украине. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу PBS. Он отметил, что соответствующая беседа с китайским руководителем произошла минувшим летом.

Я звонил ему летом, чтобы сказать — это не угроза, просто наблюдение... Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald's до Exxon, — сказал Байден.

Он добавил, что в результате, несмотря на ожидание поддержки Китаем России, ничего подобного не произошло.

Ранее Джо Байден в ходе своего обращения к конгрессу заявил, что высокая инфляция на сегодняшний день стала проблемой мирового масштаба. Причиной ее являются ситуация с коронавирусной пандемией и российская специальная военная операция на Украине. Он подчеркнул, что рост цен стал «глобальным явлением» и поставил себе в заслугу, что темпы роста замедляются.

Также в ходе своего выступления Джо Байден заявил, что США едины в поддержке Украины и Вашингтон готов продолжать поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Глава государства также заявил, что российская специальная военная операция на Украине стала «испытанием на века» — как непосредственно для США, так и для всего мира.