Байден рассказал о вере Си Цзиньпина в обладание Штатами до 3035 года

https://static.news.ru/photo/21e4e580-2261-11eb-b42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Президент США Джо Байден заявил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин считает, будто бы Китай сможет «обладать Америкой до 3035 года». Эту цитату приводят «Известия».

Во время выступления перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния Джо Байден отметил , что он провёл больше времени с председателем КНР, чем любой другой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним переводчиком.

Он твёрдо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения, — заявил Байден.

Телеканал Fox News предположил , что Байден просто оговорился и на самом деле имел в виду 2035 год.

Джо Байдену 78 лет, он является самым возрастным главой государства в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения как во время предвыборной гонки, так и после неё.

В прошлом году журнал Forbes разместил на своем сайте статью, в которой обсуждалась возможная деменция Байдена. Впоследствии этот материал был удален.

Ранее британцы усомнились в психическом здоровье Байдена.