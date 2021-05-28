Байден рассказал о вере Си Цзиньпина в обладание Штатами до 3035 года

Президент США Джо Байден заявил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин считает, будто бы Китай сможет «обладать Америкой до 3035 года». Эту цитату приводят «Известия».
Во время выступления перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния Джо Байден
Он твёрдо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения, — заявил Байден.
Телеканал Fox News
Джо Байдену 78 лет, он является самым возрастным главой государства в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения как во время предвыборной гонки, так и после неё.
В прошлом году журнал Forbes разместил на своем сайте статью, в которой обсуждалась возможная деменция Байдена. Впоследствии этот материал был удален.
Ранее британцы усомнились в психическом здоровье Байдена.