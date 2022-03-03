Байден призвал соцсети к ответственности за «эксперимент над детьми»

Американские власти должны призвать социальные сети к ответственности за «эксперимент над детьми». Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в конгрессе. На мероприятии при этом присутствовала бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая ранее раскрыла данные о том, что компания использует вредные для психологии подростков платформы для получения собственной прибыли.

Мы должны требовать ответственности от социальных сетей за общенациональный эксперимент, который они проводят на наших детях во имя прибыли, — сказал Байден, его слова приводит РИА Новости.

При этом он приветствовал экс-сотрудницу Facebook Фрэнсис Хауген. С её именем связан скандал, разразившийся в 2021 году вокруг социальной сети. Хауген обвинила руководство компании в пренебрежении безопасностью пользователей и призвала конгресс вмешаться в ситуацию. Женщина работала в компании с 2019 года, за это время она тайно скопировала тысячи страниц внутренних документов и в дальнейшем передала их представителям прессы. В октябре 2021 года она выступила на слушаниях в американском сенате. Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг отверг все представленные обвинения, заявив, что сеть ставит безопасность пользователей превыше всего.

Ранее глава отделения по политике безопасности Facebook Натаниэль Глейхер заявил, что соцсеть запретила российским государственным СМИ рекламировать свои материалы. Кроме того, такая пресса не сможет монетизировать просмотры своего контента. Он подчеркнул, что специалисты соцсети продолжат сопровождать публикации государственных СМИ из РФ соответствующими пометками. Правда, пока не известно, какие последствия будут иметь для прессы такие действия зарубежной соцсети.