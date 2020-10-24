Байден признан самым расточительным кандидатом в президенты США в истории

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Предвыборная кампания в США — традиционно затратная история для кандидатов. Однако претендующий на пост президента демократ Джозеф Байден побил все рекорды. Он стал самым расточительным кандидатом на эту должность за всю историю.

Только на телевизионную рекламу Байден потратил более $582 млн за год, из них $45 млн — за последнюю неделю. При этом на оставшиеся 10 дней до выборов, которые пройдут 3 ноября, бывший вице-президент США проплатил эфирное время ещё на $57 млн.

В сравнении с этим цифрами, расходы действующего главы Белого дома Дональда Трампа, идущего на второй срок, хоть и являются значительными, кажутся несерьёзными. На телерекламу штаб политика потратил $342 млн за два года.

Зато президент опередил своего оппонента в расходах на онлайн-рекламу. В частности, он вложил $14 млн в раскрутку в Facebook и Google, тогда как Байден выделил на эту статью расходов «всего» $12,7 млн. За последнюю неделю, оба кандидата потратили на рекламу на телевидении и в Интернете в общей сложности $160 млн. Данные соответствующего исследования приводит издание The Hill.

Ранее NEWS.ru писал, что избиратели сочли Байдена победителем заключительных предвыборных теледебатов. Опросы по стране также показывают, что демократ имеет небольшое преимущество против соперника. Трамп, в свою очередь, убеждён, что приводящиеся данные не являются отражением реального положения дел.