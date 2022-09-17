Байден пригрозил России последствиями за применение ядерного оружия Президент США Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного оружия

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

В том случае, если Россия применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине, ее будут ждать серьезные последствия. Об этом предупредил президент США Джо Байден. Вечером 16 сентября телеканал CBS представил отрывок из интервью с американским лидером.

Журналист спросил у Байдена, что тот сказал бы своему российскому коллеге Владимиру Путину относительно использования на Украине неконвенциональных вооружений.

Не делай этого, не делай, не делай. Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой, — ответил Байден.

При этом отказался говорить о том, как именно Штаты готовы отреагировать в подобном случае.

Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ, — подчеркнул американский лидер.

Ранее американский журнал Newsweek написал о том, что гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО будет иметь ужасный сценарий и приведет к гибели миллионов людей по всему миру всего за несколько часов. В течение первых часов конфликта погибнет более 90 млн человек, а последствия глобальной термоядерной войны окажутся невообразимыми для жизни на Земле. Мир охватит экономический и социальный коллапс, а кроме того, наступит ядерная зима, которая еще больше усугубит катастрофу. По оценке экспертов, в результате произошедшего погибнет до пяти миллиардов человек.

В свою очередь американский журнал Foreign Affairs предположил, что появление солдат НАТО на территории Украины может стать причиной начала ядерной войны. При этом авторы материала отмечают, что США и их союзники пытаются предотвратить эскалацию ситуации, которая может спровоцировать прямой конфликт между Россией и Альянсом.