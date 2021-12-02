Байден представил план борьбы с COVID-19 зимой

Президент США Джо Байден объявил о новом плане борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране в зимний период. Он исключает введение локдауна или шатдауна, сообщает РИА Новости.

Сегодня я намерен объявить о нашем новом плане действий для борьбы с COVID-19 в зимний период <...>. Он не включает возможности шатдауна и локдауна, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Он уточнил, что теперь акцент будет сделан на расширение масштабов тестирования и вакцинации американцев. По словам Байдена, в новом плане действий пять пунктов: расширение доступа граждан США к бустерным вакцинам, открытие клиник для «семейных» вакцинаций, повышение доступности бесплатного домашнего тестирования на коронавирус, увеличение численности групп реагирования на пандемию и активизация усилий по глобальной вакцинации.

Президент США также обратился к частным компаниям с призывом предоставить сотрудникам оплачиваемое время для прививок. Своё беспокойство по поводу коронавируса Байден объяснил ожидаемым этой зимой ростом заболеваемости в США, о котором предупреждают специалисты.

Эксперты говорят, что количество случаев COVID-19 продолжит расти в предстоящие недели и этой зимой. Нам нужно быть готовыми, — пояснил он.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «омикрон» начал распространяться среди жителей Нью-Йорка. Так считают в мэрии мегаполиса. Сообщается о связи выявленного в Миннесоте случая заражения у человека с предварительным посещением Нью-Йорка. Горожан призывают пройти вакцинацию, носить маски в помещении и в общественных местах.