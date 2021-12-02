Власти Нью-Йорка предположили, что «омикрон»-штамм уже попал в город

В мэрии Нью-Йорка считают, что новый штамм коронавируса «омикрон» начал распространяться среди жителей мегаполиса. Сообщается о связи выявленного в Миннесоте случая заражения у человека с предварительным посещением Нью-Йорка. Горожан призывают пройти вакцинацию, носить маски в помещении и в общественных местах, говорится на сайте мэрии.

Учитывая, что заражённый «омикрон»-штаммом, выявленный в Миннесоте, посещал конференцию в Нью-Йорке, мы должны исходить из того, что этот штамм уже распространяется в нашем городе, — отмечается в заявлении.

Посетителей конференции AnimeNYC, на которой присутствовал заражённый, особенно тех, у кого есть симптомы, просят немедленно пройти тестирование и принять дополнительные меры предосторожности.

Как ранее заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, «омикрон»-штамм практически со стопроцентной вероятностью рано или поздно появится в России, так как «инфекция не знает границ». По её мнению, основной задачей медиков сейчас является установление эффективности вакцин против нового штамма.

Чтобы предотвратить проникновение нового вида вируса, в России ввели двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.