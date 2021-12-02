Россия ввела карантин для прибывающих из стран Африки

В России введён двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Под его действие попадут несколько сотен человек. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Сегодня Российская Федерация ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из Южно-Африканской Республики (ЮАР), и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, — сказала она.

Попова пояснила, что организованных российских туристов в ЮАР нет, так как прямое авиасообщение с этой страной не открыто. Поэтому данная мера будет распространяться всего на несколько сотен человек.

Карантин введён в связи с выявление в ЮАР нового штамма коронавируса «омикрон». Попова заверила, что на территории России его пока нет, поскольку «меры защиты срабатывают». При этом она отметила, что не пустить новую разновидность вируса в страну нельзя, но можно своевременно обнаружить и принять меры. В связи с этим лаборатории Роспотребнадзора перешли на круглосуточный режим работы.

Попова добавила, что даже если «омикрон» будет иметь способность каким-то образом обходить уже сформировавшийся иммунитет, то это не будет 100% обход. Иммунитет после вакцинации или перенесённой болезни всё равно сделает риски для здоровья от нового вируса очень небольшими.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что появление «омикрона» в России – это вопрос времени. Он рассказал, что научные институты ведут масштабную работу по секвенированию геномов коронaвируса. Наряду с этим активизирована работа по тестированию граждан, прилетающих из ряда стран.