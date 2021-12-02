Оценена вероятность появления «омикрон»-штамма в России

«Омикрон»-штамм коронавируса практически со стопроцентной вероятностью рано или поздно появится в России, так как «инфекция не знает границ», заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По её мнению, все мутации COVID, кроме крайне редких и изолированных, со временем появятся в РФ, пишет «Радио 1».

Вероятность практически стопроцентная, инфекция границ не знает. Все варианты вируса, кроме тех, которые находятся в каких-то узких популяциях или в замкнутых границах, так или иначе будут здесь. Другой вопрос — как штамм «дельта» ведёт себя по отношению к «омикрону», кто с кем конкурирует, — уточнила Попович.

По её мнению, основной задачей медиков сейчас является установление эффективности вакцин против нового штамма. Согласно Попович, уже в понедельник, 6 декабря, будет известно, как на «омикрон» влияет вакцина от Pfizer. Она посоветовала не нагнетать ситуацию и «спокойно вакцинироваться».

Пока говорить о том, что он более заразен и вызывает большую смертность, не приходится. Не надо нагнетать ситуацию. Надо спокойно вакцинироваться и понимать, что иммунная система, знакомая с коронавирусом, будет лучше реагировать на любые его ухищрения, — резюмировала Попович.

Ранее в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что «омикрон»-штамм может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы. В центре добавили, что собранных о штамме данных пока недостаточно, чтобы сказать, как он будет влиять на антитела переболевших и привитых. Но множественные мутации указывают на высокую вероятность снижения иммунного ответа.