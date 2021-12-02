В ECDC смоделировали ситуацию с заражением Европы «омикрон»-штаммом

«Омикрон»-штамм может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в котором проанализировали возможное распространение нового варианта COVID-19.

Основываясь на математическом моделировании, проведённом ECDC, есть признаки того, что «омикрон» может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев, — говорится в сообщении.

В центре добавили, что собранных о штамме данных пока недостаточно, чтобы сказать, как он будет влиять на антитела переболевших и привитых. Но множественные мутации указывают на высокую вероятность снижения иммунного ответа.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков заявил, что штамм коронавируса «омикрон» появился в Африке, где проживает много больных СПИДом людей. У таких пациентов заболевание протекает особенно тяжело и вирус дольше задерживается в организме, накапливая новые мутации. В итоге штамм приобрёл массу опасных мутаций: например, он гораздо быстрее распространяется, к тому же «омикрону» нужна меньшая доза, чтобы вызвать заражение коронавирусом.