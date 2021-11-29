Вирусолог объяснил, почему «омикрон» накопил много мутаций

Новый штамм коронавируса «омикрон» появился в Африке, где проживает много больных СПИДом людей. У таких пациентов заболевание протекает особенно тяжело и вирус дольше задерживается в организме, накапливая новые мутации, пояснил вирусолог Пётр Чумаков. По его словам, особая опасность «омикрона» заключается в крайне высокой скорости распространения инфекции, передаёт «360».

[«Омикрон» возник] в Ботсване, где очень большой процент иммунодефицитных людей, там очень много больных СПИДом, и у таких больных заболевание протекает более тяжело и вирус гораздо дольше задерживается в организме, начинает приспосабливаться к организму и накапливать мутации. Новый штамм накопил довольно много мутаций, — подчеркнул Чумаков.

В итоге, уточнил вирусолог, штамм приобрёл массу опасных мутаций: например, он гораздо быстрее распространяется, к тому же «омикрону» нужна меньшая доза, чтобы вызвать заражение коронавирусом. Он призвал пока не говорить о том, что новый штамм COVID — самый смертельный, так как пока неизвестно, насколько хорошо он нейтрализуется.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что если от «омикрона» никто не умрёт, значит, конец пандемии близко. Он добавил, что очередная разновидность инфекции ведёт себя «как вырожденец», имея 52 мутации в одном гене.