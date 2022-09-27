Байден потребовал от владельцев заправок в США снизить цены на бензин

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Американский президент Джо Байден в ходе брифинга по принимаемым мерам в борьбе с высокими ценами на энергоресурсы обратился к владельцам заправок с требованием снизить цены на бензин, сообщает телеканал CBS. Глава Белого дома отметил, что заправки в США компенсируют потери с помощью увеличения стоимости топлива для потребителя. Он добавил, что это еще один способ снизить уровень инфляции в стране.

Мы обращаемся к владельцам заправочных станций: снизьте цены на топливо. Сделайте это сейчас! Сделайте это сейчас! — заявил Байден.

В настоящее время средняя цена за бензин в США колеблется от 3,081 доллара до 5,762 доллара за галлон в зависимости от штата.

Международный журналист Дэниэл Депетрис в статье для журнала Newsweek ранее написал, что санкции против России больно ударят по самому Западу. По его словам, попытки США и Евросоюза установить потолок цен на российскую нефть может привести к увеличению стоимости углеводородов по всему миру.

По его словам, еще одним спорным решением является запрет европейским компаниям страховать и финансировать транспортировку по морю российской нефти. Публицист указал на то, что Россия может перенаправить свои поставки в другие страны, Европа при этом не сможет полностью заменить российскую нефть в нужных объемах.