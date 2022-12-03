Байден «потерялся» в пространстве на встрече с принцем Уильямом в Бостоне

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден не смог найти выход на встрече с принцем Уильямом в Бостоне, штат Массачусетс. Встреча происходила в рамках рабочей поездки главы государства, представитель британской королевской семьи и американский лидер пообщались на открытом воздухе у Президентской библиотеки имени Кеннеди, видео встречи опубликовало в Twitter издание The Hill.

Мероприятие было накануне анонсировано Белым домом, пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден собирается обсудить с принцем Уильямом борьбу с изменением климата. Вся встреча длилась не более двух минут, причем американский президент первым делом обратил внимание, что принц Уильям появился в одном пиджаке, несмотря на холодную погоду, и поинтересовался, где его пальто. Байден сказал Уильяму, что рад видеть его снова.

По окончании разговора американский президент несколько потерялся и не смог понять, куда ему уходить. На кадрах видно, как хозяин Белого дома растерянно топчется на месте. На помощь главе государства пришла охрана. Телохранители заметили, что политик собирается пойти в другую сторону и указали ему правильный путь.

Ранее президент США Джо Байден оказался в курьезной ситуации после зажигания огней на главной рождественской елке страны. По окончании церемонии он ушел со сцены с микрофоном в руках, забыв оставить его на трибуне.