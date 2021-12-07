Байден после переговоров с Путиным побеседует с Зеленским

Президент США Джо Байден проведёт переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским после онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Беседа состоится в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации в Вашингтоне.

Президент Байден проведёт переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни, — сказал источник.

По его словам, Байден расскажет президенту Украины о содержании его беседы с Путиным, а также проведёт с ним консультации. Кроме того, в преддверии виртуального саммита Россия — США с Зеленским уже провёл переговоры госсекретарь США Энтони Блинкен.

Переговоры глав России и США начнутся в 18:00 мск 7 декабря. Прямого эфира не будет, однако будут показаны первые кадры встречи. Разговор пройдёт в закрытом режиме по защищённым каналам видеосвязи. В Кремле рассчитывают на то, что он будет продолжительным и обстоятельным. Стороны обсудят международную повестку, Украину и расширение НАТО на восток.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что предстоящие переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом будут «неравным матчем» для американской стороны. По его словам, «этот матч вообще нельзя было разрешать».