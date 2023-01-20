Байден поручил Госдепу выделить $2,5 млрд на поддержку Украины

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Джо Байден

США потратит на военную поддержку Украины в рамках нового пакета помощи до $2,5 миллиарда, говорится в опубликованном документе главы Белого дома. Такое поручение дал президент США Джо Байден главе американского Госдепа Энтони Блинкену.

Я поручаю государственному секретарю направить до $2,5 миллиарда в оборонных статьях и услугах Министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине, — указано в документе.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа ЛНР «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай заявил, что 14 танков Challenger 2, которые Британия намерена передать Киеву, это лишь «капля в море». При этом офицер назвал действия Лондона показательными для других европейских столиц.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ.

В этой связи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США.