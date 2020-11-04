Байден получил наибольшее количество голосов избирателей в истории США

https://static.news.ru/photo/7eca132c-1ec1-11eb-8206-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат от Демократической партии Джо Байден уже получил наибольшее число голосов избирателей на выборах президента в истории Соединённых Штатов.

Политик побил рекорд экс-президента США Барака Обамы, установленный в 2008 году, передаёт телеканал CNBC.

По данным Fox News, Джо Байден уже получил 69 786 232 голоса и в настоящее время лидирует в президентской гонке.

Ранее в штабе кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена выразили уверенность в его победе в ходе голосования. Об этом заявила менеджер предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон. По её словам, уже сейчас можно уверенно говорить о победе в колеблющемся штате Висконсин, который даёт 10 голосов выборщиков. Также в штабе уверены в победе в Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов, писал NEWS.ru.