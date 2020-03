На кадрах видно, как Джилл стала говорить, что она не его сестра. Валери Оуэнс, сестра экс-вице-президента, улыбнулась, помахала рукой и стала смеяться.

Biden just confused his sister with his wife, you guys really want this guy to go against Trump?!? #JoeMentum #BernieSandersForPresident #SuperTuesdayResults pic.twitter.com/vCbrexvAuU