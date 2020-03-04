https://static.news.ru/photo/15419c2a-5e16-11ea-80be-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден с женой Джилл Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший вице-президент США и возможный кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден во время победной речи в Калифорнии после праймериз взял за руку свою супругу Джилл и назвал ей «младшей сестрой». Политик перепутал жену с кровной родственницей, стоявшей рядом.

На кадрах видно, как Джилл стала говорить, что она не его сестра. Валери Оуэнс, сестра экс-вице-президента, улыбнулась, помахала рукой и стала смеяться.

Biden just confused his sister with his wife, you guys really want this guy to go against Trump?!? #JoeMentum #BernieSandersForPresident #SuperTuesdayResults pic.twitter.com/vCbrexvAuU — Henri (@Arbitrarymagi) March 4, 2020

Как писал NEWS.ru, Байден побеждает в 10 из 14 штатов по итогам «супервторника», когда праймериз одновременно проходят в большем количестве американских регионов, чем в другое время. Сенатор Берни Сандерс победил лишь в четырёх штатах: Вермонте, Калифорнии, Колорадо и Юте.