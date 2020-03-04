https://static.news.ru/photo/4c186a96-5de2-11ea-a4a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Al Drago/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает в 10 из 14 штатов по итогам «супервторника», когда праймериз одновременно проходят в большем количестве американских регионов, чем в другое время.

По последним данным, сенатор Берни Сандерс победил в Вермонте, Калифорнии, Колорадо и Юте, пишет CNN. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг одержал победу лишь на одной территории — Американском Самоа.

Как сообщал NEWS.ru, миллиардер Блумберг, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США, может выйти из гонки из-за итогов «супервторника». Он разочарован предварительными результатами праймериз.