Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает в 10 из 14 штатов по итогам «супервторника», когда праймериз одновременно проходят в большем количестве американских регионов, чем в другое время.
По последним данным, сенатор Берни Сандерс победил в Вермонте, Калифорнии, Колорадо и Юте,
Как сообщал NEWS.ru, миллиардер Блумберг, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США, может выйти из гонки из-за итогов «супервторника». Он разочарован предварительными результатами праймериз.
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