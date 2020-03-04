Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США, может выйти из гонки из-за предварительных итогов «супервторника». Об этом 4 марта сообщили американские СМИ со ссылкой на информированный источник, знакомый с обстановкой в штабе миллиардера.
По имеющейся информации, команда Блумберга разочарована предварительными итогами праймериз. В «супервторник» в США отбирают делегатов в 14 штатах и одной заморской территории — Американском Самоа. Выбранные граждане впоследствии поддержат на национальных съездах Демократической и Республиканской партий кандидатов, которые будут выдвигаться на выборах президента от политических объединений.
Демократ Блумберг победил только на территории Американского Самоа,
Как ранее писал NEWS.ru, нынешний хозяин Белого дома одержал победу в Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Колорадо, Массачусетсе, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Праймериз республиканцев в штате Вирджиния решили не проводить, так как соперников по внутрипартийной борьбе у действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа нет.
Сам Трамп комментирует результаты выборов в своём Twitter и называет других участников предвыборной гонки неудачниками.
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