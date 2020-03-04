https://static.news.ru/photo/148f4504-5ddd-11ea-8892-fa163e074e61_660.jpg Фото: William T Wade Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США, может выйти из гонки из-за предварительных итогов «супервторника». Об этом 4 марта сообщили американские СМИ со ссылкой на информированный источник, знакомый с обстановкой в штабе миллиардера.

По имеющейся информации, команда Блумберга разочарована предварительными итогами праймериз. В «супервторник» в США отбирают делегатов в 14 штатах и одной заморской территории — Американском Самоа. Выбранные граждане впоследствии поддержат на национальных съездах Демократической и Республиканской партий кандидатов, которые будут выдвигаться на выборах президента от политических объединений.

Демократ Блумберг победил только на территории Американского Самоа, сообщает Associated Press.

Как ранее писал NEWS.ru, нынешний хозяин Белого дома одержал победу в Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Колорадо, Массачусетсе, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Праймериз республиканцев в штате Вирджиния решили не проводить, так как соперников по внутрипартийной борьбе у действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа нет.

Сам Трамп комментирует результаты выборов в своём Twitter и называет других участников предвыборной гонки неудачниками.