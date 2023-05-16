Байден отменил иностранные поездки из-за ситуации с госдолгом США NBC: Байден не поедет на саммит QUAD в Австралию из-за ситуации с госдолгом США

Фото: Tasos Katopodis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден отменил поездку на саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), который должен пройти 24 мая в австралийском Сиднее. Причиной отказа стала ситуация вокруг потенциального дефолта в Соединенных Штатах Америки. По данным телекомпании NBC, американский лидер вернется в страну сразу после саммита «Группы семи» в Хиросиме 19–21 мая.

Как сообщает телекомпания, Байден намерен «сфокусироваться на достижении соглашения» о повышении госдолга США. Ранее предполагалось, что после встречи G7 он отправится в Сидней, где 24 мая должны были встретиться лидеры США, Австралии, Индии и Японии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности. Кроме того, по пути американский лидер планировал сделать остановку в Папуа — Новой Гвинее.

Ранее глава Белого дома заявил, что существует возможность договориться с конгрессом о повышении потолка госдолга. Президент пояснил, что является прирожденным оптимистом, поэтому верит в то, что дефолта можно избежать. По его словам, желание достичь соглашения по этому вопросу «присутствует с обеих сторон».

В свою очередь глава Министерства финансов США Джанет Йеллен в письме конгрессменам подтвердила оценочную дату дефолта США 1 июня. Она в очередной раз призвала незамедлительно повысить потолок государственного долга страны.