https://static.news.ru/photo/74749b3a-45a1-11ea-a317-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Jerker Ivarsson/Aftonbladet/Tt/Global Look Press

Кандидат в президенты США — Джо Байден — встретился с избирателями в Айове (Средний Запад). Почти всю речь он посвятил действующему лидеру — Дональду Трампу.

По его словам, глава государства не должен остаться на второй срок. Политик добавил, что не будет заискивать перед Россией, как это делает Трамп.

Я буду работать как чёрт, чтобы излечить нашу страну <...>. Я не думаю, что мы та страна, которая должна низко кланяться перед Владимиром Путиным, и уж я точно <...> не буду этого делать, — цитирует Байдена РИА Новости.

О собственных заслугах Байден говорил почти скороговоркой. По его словам, именно он настаивал, чтобы Иран не получил ядерное оружие. (Трамп от сделки, заключённой при Обаме и Байдене, отказался).

Байден также не боится противостоять оружейному лобби и ограничить право на ношение оружия в разумных пределах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Трамп просил экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона помочь с поиском компрометирующей демократов информации. Об этом Болтон рассказал в черновике своей книги. Порочащие данные нужно было получить у украинских властей.

Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «Превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «Воспрепятствование конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.