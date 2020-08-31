Байден обвинил Трампа в «покорности» России

https://static.news.ru/photo/ae2af276-ebc2-11ea-bed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Democratic National Convention V/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп занимает «покорную» позицию в отношениях с российским руководством.

Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами, — отметил политик, выступая в Питтсбурге.

Байден назвал позицию Трампа опасной и унизительной. Он также подчеркнул, что действующий президент США не поднимал в разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным тему о том, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевиками за нападения на американских солдат в Афганистане, передаёт РИА Новости.

Столкновение российских и американских военных патрулей произошло утром 25 августа в районе населённого пункта Дерик. Российская техника врезалась в американский броневик. Вашингтон тут же назвал действия российских военных небезопасными и непрофессиональными. Москва в ответ заявила, что американские военные в нарушение ранее достигнутых договорённостей предприняли блокировку российского патруля. Тем более что международная коалиция была заранее уведомлена о прохождении российской колонны.

Как писал NEWS.ru, глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем объединённого комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов Америки Марком Милли. Они обсудили недавний инцидент в Сирии с участием военных обеих стран.