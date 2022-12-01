Байден назвал условие для возможных переговоров с Путиным

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Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал условие для возможных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он сообщил, что будущие контакты с президентом России возможны, если Путин «проявит интерес» к завершению конфликта на Украине. Свою позицию хозяин Белого дома озвучил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, его слова приводит РИА Новости.

Господин Путин... Здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец происходящим событиям, — сообщил Байден.

Он добавил, что контакты с российским лидером с его стороны возможны только при условии консультаций США с партнерами по НАТО.

Я не собираюсь делать этого на самостоятельной основе, — сказал американский президент.

При этом Байден добавил, что в ближайшее время не планирует контактов с Владимиром Путиным.

Факт состоит в том, что у меня нет планов контактировать с господином Путиным в ближайшем будущем, — заявил американский лидер.

Также Байден добавил, что на данный момент важно «поддерживать народ Украины». Он отметил, что «идея о том, что Россия одержит победу на Украине, недопустима».

Ранее обозреватель Asia Times Стивен Брайен написал, что США зашли в тупик в борьбе с Россией на Украине. По его мнению, случайно озвученные цифры о потерях украинской армии приведут Джо Байдена к политическому кризису.